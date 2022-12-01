Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Aralık 2022)

Brent petrol kaç dolar?
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verilerinin kasımda büyüme eşiğinin altında kalması, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılamış, Brent petrol hafta başında 81 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesinin ardından tekrar yönünü yukarı çeviren Brent petrol, 86 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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