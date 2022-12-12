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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Aralık 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varil fiyatı 76.50 dolardan alıcı buluyor. 

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