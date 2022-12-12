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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Aralık 2022)
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Advertorial
12.12.2022 10:23
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Aralık 2022)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varil fiyatı 76.50 dolardan alıcı buluyor.
Etiketler:
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kıbrıs
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