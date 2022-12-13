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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Aralık 2022)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün  kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 79,07 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

PETROL BORU HATTINDA SIZINTI

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattının kapalı kalması ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'de arz endişelerine yol açması etkili oldu.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan ve sızıntı nedeniyle geçen hafta durdurulan Keystone boru hattının yeniden ne zaman faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.


Arzın sekteye uğramasının ülkede ham petrol stoklarında düşüşe neden olacağı değerlendiriliyor.

Dünyanın ikinci en büyük ham petrol tüketicisi Çin'de hükümet Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.

Çin'de son olarak Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak, ülke içi seyahat etmek için zorunlu olan "mobil seyahat kartı" uygulaması bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Bu gelişmeler, ülkede petrol talebinin artacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi küresel petrol talebine ilişkin piyasalarda oluşan belirsizlik ise fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,23 ile 79,44 dolar aralığının direnç, 79,02 ile 78,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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