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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varil fiyatı 95.99 dolardan işlem görüyor. 

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