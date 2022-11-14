Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
4.506,66
Altın
1054.538
Dolar
18.6026
Euro
19.204
Lefkoşa
17 °C
Mağusa
18 °C
Girne
20 °C
Güzelyurt
17 °C
İskele
18 °C
İstanbul
13 °C
Ankara
1 °C
Gazimağusa-Lefkoşa yolunda kaza!
Hatırlatma dozunda yaş kriteri kalktı!
TBMM Başkanı Şentop, temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak
Girne'de Uzun Süreli Elektrik Kesintisi
Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 14 Kasım 2022 Pazartesi
Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)
Hava Bugün Nasıl Olacak
Döviz Güne Nasıl Başladı
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar
Instagram’ın ünlü çapkını Dan Bilzerian’dan flört tavsiyeleri
Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi
TBMM Başkanı Şentop, temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı
Ülkemizde Avokado’ya talep artıyor…
Oktay: Kadın saldırganın bomba patlattığı terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz
Töre: "Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatanın yanındadır"
Tatar:Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Erhürman: Üzüntümüz çok büyük, geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye
Öztürkler: "Hain terör saldırısını lanetliyorum"
Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"
Ertuğruloğlu: Tüm Hain Saldırıları Lanetliyorum
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Ana Sayfa
»
EKONOMİ
»
Advertorial
14.11.2022 10:01
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varil fiyatı 95.99 dolardan işlem görüyor.
Etiketler:
haber
,
detay
,
kıbrıs
,
manşet
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Atatürk’ün cenazesinden fotoğraflar...
Ünlü şarkıcının lüks evi 1,6 milyar TL'ye satışta
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'g
Diğer Haberler
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
Döviz Güne Nasıl Başladı
Döviz Güne Nasıl Başladı
Döviz Haftayı Nasıl Tamamladı
Döviz Haftayı Nasıl Tamamladı
Borsalarda enflasyon rallisi: Dolar geriledi, risk iştahı arttı
ABD'de enflasyonun ekimde beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalarda pozitif seyir görüldü. Dolar endeksi gerilerken, borsalarda ve Euro'da yükseliş görüldü.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (11 Kasım 2022)
Bitcoin’in fiyatı 17 bin doların altını gördü
Kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planı, kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez kısa süreliğine 17 bin doların altına düştü.
Döviz Güne Nasıl Başladı
10 Kasım 2022 Perşembe 09:22
Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl daha uzatıldı
09 Kasım 2022 Çarşamba 18:59
Bölünmüş Kongre Fed’i yavaşlatıp doları zayıflatabilir
09 Kasım 2022 Çarşamba 15:42
Bitcoin Son 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
09 Kasım 2022 Çarşamba 13:42
Serbest piyasada son durum
09 Kasım 2022 Çarşamba 11:11
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Kasım 2022)
09 Kasım 2022 Çarşamba 09:56
Döviz Güne Nasıl Başladı (9 Kasım 2022)
09 Kasım 2022 Çarşamba 09:42
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Kasım 2022 petrol fiyatları)
08 Kasım 2022 Salı 10:37
Döviz Güne Nasıl Başladı (08 Kasım 2022)
08 Kasım 2022 Salı 09:40
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Kasım 2022)
07 Kasım 2022 Pazartesi 10:51
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Küllerinden Yeniden Doğmak
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
10:38 -
Gazimağusa-Lefkoşa yolunda kaza!
10:33 -
Hatırlatma dozunda yaş kriteri kalktı!
10:21 -
TBMM Başkanı Şentop, temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor
10:12 -
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak
10:08 -
Girne'de Uzun Süreli Elektrik Kesintisi
10:05 -
Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2022)
10:03 -
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
10:01 -
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
09:57 -
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 14 Kasım 2022 Pazartesi
09:55 -
Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)
09:53 -
Hava Bugün Nasıl Olacak
09:50 -
Döviz Güne Nasıl Başladı
09:15 -
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar
23:55 -
Instagram’ın ünlü çapkını Dan Bilzerian’dan flört tavsiyeleri
23:38 -
Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı
FOTO GALERİ
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Atatürk’ün cenazesinden fotoğraflar...
Ünlü şarkıcının lüks evi 1,6 milyar TL'ye satışta
Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'g
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar
Döviz Güne Nasıl Başladı
Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 14 Kasım 2022 Pazartesi
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.