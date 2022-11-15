Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar?
ABD'den gelen faiz sinyali ile dolar yeniden güçlenmeye başladı. Bu durum Brent petrol fiyatlarında bir gerilemeye neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 93.01 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol kaç dolar?
ABD'den gelen faiz sinyali ile dolar yeniden güçlenmeye başladı. Bu durum Brent petrol fiyatlarında bir gerilemeye neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 93.01 dolardan işlem görüyor.
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