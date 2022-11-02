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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Kasım 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (2 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,69 dolardan işlem görüyor.

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