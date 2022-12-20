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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Aralık 2022)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,52 artarak 80,22 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,77 dolardan alıcı buldu.

ABD'NİN PETROL REZERVLERİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, zayıf dolar ve ABD'nin petrol rezervlerini yeniden stoklama planı etkili oluyor.

ABD'nin geçen hafta açıkladığı Stratejik Petrol Rezervi için şubat ayında 3 milyon varile kadar petrol satın alma planı fiyatları destekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.


ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artışın ülkenin ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizliklere yol açması ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2023 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, iç ve dış koşulların Çin'de ekonomik görünümün zayıflamasına neden olduğu ifade edildi.

Çin'deki ekonomik faaliyetin salgındaki iniş-çıkışları takip etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, salgın ve büyüme hızındaki yavaşlamayı düzensiz toparlanmanın izlediği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 ile 80,70 dolar aralığının direnç, 79,85 ile 79,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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