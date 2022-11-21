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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)
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21.11.2022 09:54
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,79 dolardan işlem görüyor.
Etiketler:
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