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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,79 dolardan işlem görüyor.

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