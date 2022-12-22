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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Aralık 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artacağı beklentisi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Brent petrol, 22 Aralık sabahında uluslararası piyasalarda 85,50 dolara alıcı buluyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi.

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