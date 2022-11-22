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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Kasım 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Dün 82 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatı, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın açıklamalarının ardından tekrar yükselişe geçti.

Novak, ﻿​Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi planlamıyoruz. Petrolümüzü pazar odaklı ortaklara yönlendireceğiz veya üretimi azaltacağız." demişti.

Bu gelişmelerin ardından, Brent petrol 22 Kasım 2022 sabahında 87 dolara alıcı buluyor. ﻿​

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