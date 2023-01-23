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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? ( 23 Ocak 2023 petrol fiyatları)
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23.01.2023 09:50
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? ( 23 Ocak 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrol haftaya varil başına 87.37 dolar fiyatla başladı.
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