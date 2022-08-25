Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Ağustos 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrol kaç dolar?

Petrol fiyatlarında yükseliş görülüyor.

Petrol, Rus petrol ihracatlarının daralması, başlıca petrol üreticilerinin üretimi kısması ve ABD'de bir rafinerinin kısmen kapanmasının arzın düşeceğine dair endişeleri pekiştirmesiyle yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 101.81 dolara çıkarken ABD hafif ham petrolü 95.31 dolara yükseldi.



Suudi Arabistan enerji bakanının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) fiyatları desteklemek için üretim düşürebileceğini söylemesiyle petrol fiyatları dün üç haftanın zirvesini görmüştü.

İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek için ABD ile yürüttüğü müzakerelerin yavaş ilerlemesi de İran'ın petrol ihracına devam edip etmeyeceğine dair şüphe yarattı.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi BP, ABD’nin Indiana eyaletindeki rafinerisinde çıkan elektrik kaynaklı yangının ardından bazı ünitelerini kapadığını belirtti. Günlük 430,000 varil üretim yapan rafineri, ABD’nin orta kısmına ve Chicago’ya yakıt tedarik ediyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.