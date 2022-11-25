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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artarak 85,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısmi yükselişte, zayıf dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

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