Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Ekim 2022 )

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol 91 dolar seviyesinde alıcı buluyor.
Avrupa Birliği (AB), 6’ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.
AB üyesi ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması piyasalarda arz endişelerini güçlendiriyor.
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