  • BIST 3.975,01
  • Altın 990.794
  • Dolar 18.5977
  • Euro 18.5265
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Ekim 2022 )

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Ekim 2022 )
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (26 Ekim 2022 )

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol 91 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Avrupa Birliği (AB), 6’ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

AB üyesi ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması piyasalarda arz endişelerini güçlendiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent Petrol Ne Kadar?14 Ekim 2022 Cuma 08:35
  • Döviz Güne Nasıl Başladı? (14 Ekim 2022)14 Ekim 2022 Cuma 07:58
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları13 Ekim 2022 Perşembe 17:00
  • Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar euro kriz vergisi toplayacak12 Ekim 2022 Çarşamba 14:28
  • Brent Petrol Ne Kadar Oldu 12 Ekim Çarşamba 202212 Ekim 2022 Çarşamba 08:44
  • Döviz Güne Nasıl Başladı 12 Ekim 2022 Çarşamba12 Ekim 2022 Çarşamba 08:16
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları11 Ekim 2022 Salı 17:34
  • Serbest Piyasada Son Durum11 Ekim 2022 Salı 13:52
  • Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı10 Ekim 2022 Pazartesi 10:43
  • Brent Petrol Ne Kadar?10 Ekim 2022 Pazartesi 08:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti