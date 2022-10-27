Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Ekim 2022)

Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor.
Düne 90 dolar bandında başlayan Brent petrol fiyatı, kapanışı 93,79 dolar ile yapmıştı.
27 Ekim 2022 sabahında Brent petrol fiyatı 94,07 dolardan işlem görüyor.
Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 59,1 artmasının ardından 2023'te yüzde 11,2 düşmesinin beklendiğini bildirmişti.
Raporda, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 42 artışla ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşeceği, 2023'te ise yüzde 8 azalışla ortalama 92 dolara gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Brent türü ham petrolün varil fiyatının 2024'te ise ortalama 80 dolar seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.
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