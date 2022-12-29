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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Aralık 2022)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 83,41 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Covid-19 vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkilemesi etkili oldu.

Ülkede artan vaka sayıları, İtalya ve ABD'nin Çin'den gelen yolcular için Covid-19 testini zorunlu hale getirmesine neden oldu.

Lombardiya Bölgesi Sağlık ve Refah İşlerinden Sorumlu Bölge Meclisi Üyesi Guido Berolaso, 26 Aralık'ta Çin'den Milano'ya gelen uçaktaki 92 yolcudan 35'inin pozitif çıktığını, ikinci uçakta ise 120 yolcudan 62'sinin pozitif olduğunu bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığını ifade etti.

Piyasalarda, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikler de talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 300 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı kısıtladı.


Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı. Söz konusu karar, piyasalarda arz daralması endişelerini güçlendirerek, fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,68 ile 83,97 dolar aralığının direnç, 83,22 ile 83,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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