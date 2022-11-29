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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Kasım 2022)
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29.11.2022 09:47
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Kasım 2022)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,09 dolardan işlem görüyor.
Etiketler:
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kıbrıs
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