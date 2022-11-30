  • BIST 4.971,50
  • Altın 1051.633
  • Dolar 18.6372
  • Euro 19.2925
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (30 Kasım 2022)

» »
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (30 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (30 Kasım 2022)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 84,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 850 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 487 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verilerinin kasımda büyüme eşiğinin altında kalması, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, imalat sanayi PMI geçen aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı PMI ise 2 puan düşüşle 46,7'ye indi.

PMI endekslerinde 50'nin altındaki değerler ekonomik faaliyetlerdeki azalmaya işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,01 ile 85,82 dolar aralığı direnç, 84,20 ile 83,39 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Güne Nasıl Başladı29 Kasım 2022 Salı 08:29
  • Serbest Piyasada Son Durum!28 Kasım 2022 Pazartesi 12:25
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Kasım 2022)28 Kasım 2022 Pazartesi 09:55
  • Haftanın ilk işlem gününe altın nasıl başladı28 Kasım 2022 Pazartesi 09:24
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?26 Kasım 2022 Cumartesi 10:10
  • Altın Fiyatlarında Son Durum26 Kasım 2022 Cumartesi 10:04
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları25 Kasım 2022 Cuma 18:00
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Kasım 2022)25 Kasım 2022 Cuma 10:09
  • Döviz Güne Nasıl Başladı25 Kasım 2022 Cuma 09:55
  • Altın Fiyatlarında Son Durum25 Kasım 2022 Cuma 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti