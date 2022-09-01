Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
3.163,80
Altın
998.824
Dolar
18.1989
Euro
18.2735
Lefkoşa
28 °C
Mağusa
29 °C
Girne
29 °C
Güzelyurt
27 °C
İskele
29 °C
İstanbul
26 °C
Ankara
23 °C
Orman Dairesi, bugünden itibaren piknik alanlarında ateş yasağının kalktığını duyurdu
Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)
Uyku felci neden oluşur?
Snapchat'te çöküş! Çalışanlar kovulacak
Yemekten sonra mide bulantısının nedenleri
Evliliğe hazır olmadığınızın belirtileri
Facebook, Gaming uygulamasını Ekim’de kapatıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: 98 ve 95 oktan benzine indirim
Güney’de yeni asgari ücret 940 Euro oldu
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Birçok bölgede elektrik kesintisi
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Eylül 2022 Perşembe
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Hava nasıl olacak? 1 Eylül 2022 Perşembe
Nöbetçi Eczaneler... 1 Eylül 2022 Perşembe
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Şahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır
Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)
Yalınkaya: Şu an maaşlar ödenemeyecek durumda
3 Sendikanın çağrısıyla bazı belediye başkanları toplantı gerçekleştirdi
TC Bakanı Koca Coronaya Yakalandı
Güney Kıbrıs'ta asgari ücret 940 avro
GÜV. K. K.'dan Sert Açıklama
1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza barış sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun
Minikler, "Susam Sokağında Kırpık" İle Buluştu
Belediyelerle ilgili tasarılar bugün de görüşüldü
KTSYD eğitim semineri düzenliyor
Hasan Küçük: Eğitim alanında reforma ihtiyaç var
Tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Ana Sayfa
»
EKONOMİ
»
Advertorial
01.09.2022 09:11
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,12 dolardan işlem görüyor.
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Dili türkçeleşirken, kültürü de türkleşmiş altyazılar
Dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı kaç gün sürdü ?
İşte 1974 harekatına ait ilk kez yayınlanan o fotoğraflar
Diğer Haberler
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
NBA efsanesi LeBron James, Milan'ı satın almaya hazırlanıyor
NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Liverpool'un ardından Milan'ın da hisselerini satın almak için harekete geçti.
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Ağustos 2022 petrol fiyatları)
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Petrol haftalık bazda yükselişe ilerliyor
Ham petrol fiyatları Powell’ın konuşması öncesi arzdaki sıkılaşmayla haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Ağustos 2022 petrol fiyatları)
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:30
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
23 Ağustos 2022 Salı 09:19
Citi, İngiltere enflasyonunun yüzde 18'i aşmasını bekliyor
23 Ağustos 2022 Salı 08:45
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36
Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem başladı!
19 Ağustos 2022 Cuma 13:02
Petrole 'ABD talebi' dopingi
19 Ağustos 2022 Cuma 09:57
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
18 Ağustos 2022 Perşembe 08:33
Brent petrol kaç dolar?
17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
Brent petrol kaç dolar?
16 Ağustos 2022 Salı 08:20
Akaryakıtta indirim beklentisi!
15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:47
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
İnsanı Tanımak (2)
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
10:19 -
Orman Dairesi, bugünden itibaren piknik alanlarında ateş yasağının kalktığını duyurdu
10:09 -
Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)
09:23 -
Uyku felci neden oluşur?
09:21 -
Snapchat'te çöküş! Çalışanlar kovulacak
09:20 -
Yemekten sonra mide bulantısının nedenleri
09:18 -
Evliliğe hazır olmadığınızın belirtileri
09:16 -
Facebook, Gaming uygulamasını Ekim’de kapatıyor
09:15 -
Resmi Gazete'de yayımlandı: 98 ve 95 oktan benzine indirim
09:12 -
Güney’de yeni asgari ücret 940 Euro oldu
09:11 -
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
09:09 -
Birçok bölgede elektrik kesintisi
08:52 -
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Eylül 2022 Perşembe
08:48 -
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
08:41 -
Hava nasıl olacak? 1 Eylül 2022 Perşembe
08:39 -
Nöbetçi Eczaneler... 1 Eylül 2022 Perşembe
FOTO GALERİ
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Dili türkçeleşirken, kültürü de türkleşmiş altyazılar
Dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı kaç gün sürdü ?
İşte 1974 harekatına ait ilk kez yayınlanan o fotoğraflar
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Kadınların özel bölgelerinin fotoğrafını çeken eski bakan yakalandı
Döviz güne nasıl başladı? 1 Eylül 2022 Perşembe
Evliliğe hazır olmadığınızın belirtileri
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.