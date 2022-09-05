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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
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Advertorial
05.09.2022 09:31
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,09 dolardan işlem görüyor.
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