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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

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Brent petrol kaç dolar? 7 Eylül 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrol fiyatlarında hafta başından bu yana düşüş sürüyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol satış fiyatı 91,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

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