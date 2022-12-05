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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Aralık 2022)
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05.12.2022 09:41
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Aralık 2022)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varil fiyatı binde 6 değer kazanarak 86.16 dolara yükseldi.
Etiketler:
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