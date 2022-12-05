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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Aralık 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varil fiyatı binde 6 değer kazanarak 86.16 dolara yükseldi.

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