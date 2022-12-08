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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Aralık 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Aralık 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Aralık 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

7 Ocak'tan bu yana ilk kez 80 doların altını gören Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

8 Aralık 2022 sabahında Brent petrol, uluslararası piyasalarda 77,50 dolara alıcı buluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 92,36 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam kasım ayı raporunda 95,33 dolardı.

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