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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Kasım 2022)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Kasım 2022)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (9 Kasım 2022)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varil fiyatı, dünü 97,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

9 Kasım 22 sabahında ise uluslararası piyasalarda Brent petrol 94,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan Kovid-19 vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Çin, hafta sonu "sıfır vaka" politikasına devam edileceğini duyurdu. Söz konusu politika, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyet açısından da tartışmalara yol açıyor.


Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Brent petrolde teknik olarak 97,65 ile 98,01 dolar aralığının direnç, 97,29 ile 96,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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