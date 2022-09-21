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Brent petrol fiyatında son durum

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 93,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 92,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için ağustosta sunduğu taslakta nihai bir uzlaşmaya varılma olasılığı soruldu.

Borrell, tarafların "kesinlikle nihai bir sonuç aramaya katkıda bulunmayan bazı önerilerde bulunmalarının" ardından "bu hafta içinde hiçbir şey olmasını beklemediğini" ifade etti.

Bu durum piyasalarda, yakın dönemde İran petrolünün uluslararası pazara dönüşü beklentilerini zayıflatarak fiyatların yukarı yönlü hareketlenmelerini destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim hedeflerine ulaşamaması da piyasalarda arz baskısını artırdı.

Uzmanlar, üretim hedefine ulaşamayan grubun günlük yaklaşık 3 milyon 580 bin varillik rekor üretim düşüşü yaşadığını, bunun ise küresel petrol talebinin yüzde 3,5'lik kısmına karşılık geldiğini kaydetti.

Talep tarafında ise ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü de talep endişelerini destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 35 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 92,67 ile 95,87 dolar aralığının direnç, 86,27 ile 89,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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