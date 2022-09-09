Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
3.437,41
Altın
1011.677
Dolar
18.2303
Euro
18.3894
Lefkoşa
28 °C
Mağusa
30 °C
Girne
29 °C
Güzelyurt
27 °C
İskele
30 °C
İstanbul
21 °C
Ankara
19 °C
KTOEÖS basım bildirisi yayımladı
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı !
Falyalı suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!
CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek
Yen, euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşıyor
Fed/Evans: Enflasyonu aşağı çekmek bir numaralı görevimiz
Yarış, Pazar saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak
Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor
Avrupa Merkez Bankası politika faizini yükseltti
Erdoğan duyurdu:DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi Abu Zeyd kod adlı terörist yakalandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı
Brent petrol ne kadar?
Akıncılar'da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
Kanunsuz silah bulunduran zanlı cezaevine gönderildi
KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Strese karşı kalkan görevi üstleniyor!
KTOEÖS basım bildirisi yayımladı
CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek
Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor
Prens Charles İngiltere'nin yeni kralı oldu
Dünya yakın tarihin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor
Harmancı: Mahkemenin ortaya koyduğu karar ışığında uygulamalar yapacağım
Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı
İngiltere Başbakanı Truss: Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles
Arıklı: Mahkeme kararları yan yana koyup yeniden okusun
Kamuda yetkili sendikalar:Maaşlarda yüzde 6’lık artış yönünde konsensüs sağlandı
Öğretmen mülakatları bugün tamamlandı
GTK Yusuf Yönlüer Kuzey Rüzgarı Cup İle The Coffee Hane Cup Başladı
Brent petrol ne kadar?
Ana Sayfa
»
EKONOMİ
»
Advertorial
09.09.2022 08:55
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,67 dolardan işlem görüyor.
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
1970’de Kapalı Maraş
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Dili türkçeleşirken, kültürü de türkleşmiş altyazılar
Dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı kaç gün sürdü ?
Diğer Haberler
Küresel piyasalar azalan belirsizliklerle pozitif seyrediyor
Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası’nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.
Brent petrol ne kadar?
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrolün varil fiyatı 88,27 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,27 dolardan işlem görüyor.
Brent Petrol çakıldı!
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol kaç dolar? 7 Eylül 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
05 Eylül 2022 Pazartesi 09:31
Elinde altını olanlar dikkat!
03 Eylül 2022 Cumartesi 08:56
Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolardan işlem görüyor
02 Eylül 2022 Cuma 10:54
1 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları
01 Eylül 2022 Perşembe 14:15
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
01 Eylül 2022 Perşembe 09:11
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
NBA efsanesi LeBron James, Milan'ı satın almaya hazırlanıyor
31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:33
Brent petrol fiyatında son durum
30 Ağustos 2022 Salı 09:44
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Ağustos 2022 petrol fiyatları)
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:05
Petrol haftalık bazda yükselişe ilerliyor
26 Ağustos 2022 Cuma 10:25
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Hayatın Anlamı
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
09:50 -
KTOEÖS basım bildirisi yayımladı
09:11 -
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı !
09:09 -
Falyalı suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!
09:08 -
CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek
09:07 -
Yen, euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşıyor
09:06 -
Fed/Evans: Enflasyonu aşağı çekmek bir numaralı görevimiz
09:05 -
Yarış, Pazar saat 15:30’da 3.5 km’lik parkurda başlayacak
08:57 -
Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor
08:56 -
Avrupa Merkez Bankası politika faizini yükseltti
08:56 -
Erdoğan duyurdu:DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi Abu Zeyd kod adlı terörist yakalandı
08:55 -
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı
08:55 -
Brent petrol ne kadar?
08:54 -
Akıncılar'da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
08:53 -
Kanunsuz silah bulunduran zanlı cezaevine gönderildi
08:52 -
KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı
FOTO GALERİ
1970’de Kapalı Maraş
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Dili türkçeleşirken, kültürü de türkleşmiş altyazılar
Dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı kaç gün sürdü ?
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar
Kraliçe Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı açıklandı
Döviz güne nasıl başladı? 9 Eylül 2022 Cuma
Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.