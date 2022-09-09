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Brent petrol ne kadar?

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Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol ne kadar?

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,67 dolardan işlem görüyor.

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