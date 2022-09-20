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Brent Petrol ne kadar?

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Petrolde temkinli seyir
Brent Petrol ne kadar?

Petrol piyasası küresel merkez bankalarının alacağı faiz kararlarına odaklanırken, haftanın ikinci işlem gününde da daha temkinli fiyatlamalar izlendi.

Petrol, Çarşamba günü daha fazla parasal sıkılaşma beklenen Fed kararı öncesinde varil başına 86 dolar civarında sabit kaldı.

Fed ve diğer merkez bankalarının, talebe zarar veren enflasyonu dizginlemek için bu hafta faiz artırımları yapması bekleniyor.

Ham petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından elde edilen tüm kazanımları silerek, küresel yavaşlama endişelerinin talebe ağırlık vermesiyle Haziran ayının başından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetmişti.

Birçok ABD şirketi, küresel ekonomide dalgalanan makro zorluklar konusunda uyardı. Otomobil üreticisi Ford Motor Co., enflasyonun mevcut çeyrekte maliyetleri beklenenden 1 milyar dolar daha fazla artırdığını belirtirken, paket teslimat devi FedEx Corp.'un Asya ve Avrupa'daki zayıflığı işaret ettiğini söyledi.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Durgunluk endişeleri piyasa hissiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, küresel petrol talebi endişeleri çok kademeli olarak olgunlaşmaya devam edecek. Ham petrolü son aralığından çıkarmak için fazla bir şey yok” dedi.

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