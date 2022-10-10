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Brent Petrol Ne Kadar?
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Advertorial
10.10.2022 08:36
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97.01 dolardan işlem görüyor.
Etiketler:
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