Brent Petrol Ne Kadar Oldu 12 Ekim Çarşamba 2022

Güne $93,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:09 itibarıyla %0,55 azalışla $93,77'dan işlem görüyor.
Dün en düşük $93,13, en yüksek $98,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,51 seviyesinde kapattı.
Brent Petrol, 26.09.2022 tarihinde $82,50 ile son bir ayın en düşük, 11.10.2022 tarihinde ise $98,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Brent Petrol Değişim Oranları
|Haftalık
|Aylık
|Yıllık
|Değişim (%)
|%0,13
|%-0,65
|%12,58
Brent Petrol Nedir?
Forex piyasasında sıkça kullanılan yatırım araçlarından biri olan Brent petrol, rafineriler tarafından kullanılan üç petrol türünden biridir; diğerleri ise WTI ve Umman’dır. Brent petrol Dünya’da kullanılan en yaygın petrol türüdür. Dünya’da gerçekleşen petrol anlaşmalarının yaklaşık 2/3’ü Brent petrolden yapılmaktadır.
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