  • BIST 3.571,55
  • Altın 996.935
  • Dolar 18.5782
  • Euro 18.0635
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Brent Petrol Ne Kadar Oldu 12 Ekim Çarşamba 2022

» »
Brent Petrol Ne Kadar Oldu 12 Ekim Çarşamba 2022
Brent Petrol Ne Kadar Oldu 12 Ekim Çarşamba 2022

Güne $93,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:09 itibarıyla %0,55 azalışla $93,77'dan işlem görüyor.

Dün en düşük $93,13, en yüksek $98,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,51 seviyesinde kapattı. 

Brent Petrol, 26.09.2022 tarihinde $82,50 ile son bir ayın en düşük, 11.10.2022 tarihinde ise $98,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent Petrol Değişim Oranları

 HaftalıkAylıkYıllık
Değişim (%)%0,13%-0,65%12,58

Brent Petrol Nedir?

Forex piyasasında sıkça kullanılan yatırım araçlarından biri olan Brent petrol, rafineriler tarafından kullanılan üç petrol türünden biridir; diğerleri ise WTI ve Umman’dır. Brent petrol Dünya’da kullanılan en yaygın petrol türüdür. Dünya’da gerçekleşen petrol anlaşmalarının yaklaşık 2/3’ü Brent petrolden yapılmaktadır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrol fiyatında son durum05 Ekim 2022 Çarşamba 10:32
  • Euro bölgesi enflasyonu çift haneye ulaşarak rekor kırdı30 Eylül 2022 Cuma 13:57
  • Brent petrol fiyatında son durum29 Eylül 2022 Perşembe 10:11
  • Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor28 Eylül 2022 Çarşamba 12:25
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (27 Eylül 2022 petrol fiyatları)27 Eylül 2022 Salı 11:00
  • Altında sert düşüş! 2,5 yılın dibine geriledi...26 Eylül 2022 Pazartesi 11:40
  • Petrol 9 ayın düşüşünde26 Eylül 2022 Pazartesi 11:25
  • Brent petrol ne kadar?26 Eylül 2022 Pazartesi 09:22
  • Brent petrol ne kadar?23 Eylül 2022 Cuma 10:13
  • Brent petrol ne kadar?22 Eylül 2022 Perşembe 11:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti