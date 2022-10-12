Brent Petrol Ne Kadar Oldu 12 Ekim Çarşamba 2022

Güne $93,67 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:09 itibarıyla %0,55 azalışla $93,77'dan işlem görüyor.

Dün en düşük $93,13, en yüksek $98,75 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,51 seviyesinde kapattı.

Brent Petrol, 26.09.2022 tarihinde $82,50 ile son bir ayın en düşük, 11.10.2022 tarihinde ise $98,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent Petrol Değişim Oranları

Haftalık Aylık Yıllık Değişim (%) %0,13 %-0,65 %12,58