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Brent petrolün varili 75,05 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,05 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 75,05 dolardan işlem görüyor

Dün 77,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 75,05 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,65 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın da dahil olduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ toplantısının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

OPEC+ ülkeleri, dün gerçekleştirilen toplantının ardından grubun nisandan itibaren arzı aylık dilimler halinde günlük 120 bin varil artırma ve 2026'nın sonlarına kadar toplamda 2,1 milyon varili piyasaya geri getirme planında değişikliğe gitmedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, toplantı çerçevesinde Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ABD'nin OPEC grubuna yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısını "kabul edilemez" bulduklarını belirterek, "Üretimde 1 Nisan'dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Grubun ilerleyen dönemde petrol üretimini azaltacağına ilişkin beklentiler, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ham petrol fiyatlarının düşürülmesi çağrılarına rağmen grubun mevcut petrol üretim planlarında herhangi bir değişiklik yapmaması, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

Ayrıca, Trump'ın ülkenin en büyük ham petrol sağlayıcıları konumunda bulunan ülkelere yönelik ek gümrük vergisi uygulama kararı, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme kararı aldığını açıklamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına ise yüzde 10'luk tarife belirlenirken, tarifelerin 4 Şubat ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Ancak Trump, dün Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuşmasının ardından hafta sonu Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurdu.

Trump, Kanada'nın ABD'nin güvenli bir kuzey sınırına sahip olmasını sağlamayı ve ülkeye fentanil gibi ölümcül uyuşturucuların akışını sona erdirmeyi kabul ettiğini kaydetti.

Çin ile de muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini dile getiren Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamaması halinde artabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu gelişmeler, kısa vadede küresel petrol arzında kesinti yaşanmayacağına yönelik beklentileri besleyerek, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 77,77 doların direnç, 73,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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