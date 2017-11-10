Brexit Almanya'ya pahalıya mal olacak

İngiltere AB’den ayrılma tarihini 29 Mart 2019 TSİ 02:00 olarak açıkladı. İngiltere’nin ayrılmasıyla Almanya’nın AB’ye ödediği aidat yaklaşık 4 milyar euro artacak.

İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis, ülkesinin AB'den ayrılma (Brexit) tarihini 29 Mart 2019 TSİ 02:00 olarak açıkladı. Davis, kesin tarihin, şu an üzerinde müzakerelerin devam ettiği Brexit yasasında ek madde olarak yer alacağını bildirdi. Yasa, AB'den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngörüyor. İngiliz parlamenterler kesin tarihin İngiliz hukukuna dahil edilmemesine dair endişelerini dile getirmişti.

İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılmasıyla Brexit, Başbakan Theresa May'in süreci resmen başlatmasının ardından tam iki yılda tamamlanmış olacak. İngiltere'de geçen yıl yapılan Brexit referandumunda halkın yüzde 52'si İngiltere'nin AB'den ayrılmasından yana oy kullanmıştı.

Öte yandan Brexit görüşmelerinin altıncı turu dün Brüksel'de başladı. AB ile İngiltere arasındaki görüşmelerin bu turu bu kez dört yerine iki gün olarak belirlendi. Taraflar arasındaki en tartışmalı konuların başında AB'nin mali talepleri geliyor. Bunun yanı sıra İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının hakları, Kuzey İrlanda'nın gelecekteki statüsü ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Almanya'nın aidatı artacak

Alman medyasında yer alan haberlere göre İngiltere'nin ayrılması, AB kasasına halihazırda en büyük katkıyı sağlayan Almanya'ya ek mali külfet getirecek. İngiltere'nin ayrılmasıyla AB bütçesinde 10 milyar 200 milyon euroluk bir açık söz konusu olacak. Funke Medya Grubu'nun Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir araştırmaya dayandırdığı haberinde, bu miktarın 3 milyar 800 milyon eurosunu Almanya‘nın üstleneceği belirtildi. Bu da Almanya'nın AB'ye ödediği yıllık miktarın oranında yüzde 16'lık artış anlamına geliyor.

Raporda Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin İngiltere'nin AB üyeliğiyle daha az aidat ödediği ve bu durumun İngiltere'nin ayrılmasıyla sona ereceği belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nun araştırmasına göre Brexit'in etkisi AB'ye üye ülkelerin ödeyeceği aidatın yükselmesiyle sınırlı kalmayacak. AB içindeki mali yük dağılımı da değişecek. Yük dağılımının gelecekte tam olarak nasıl olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.