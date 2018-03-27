Brexit Almanya’ya pahalıya mal olacak

Focus dergisi Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde İngiltere’nin AB'den ayrılmasının Almanya’ya yılda altı ila yedi milyar euro ek yük getireceğini bildirdi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) Almanya'ya yılda altı ila yedi milyar euro ek yük getireceği tahmin ediliyor. Haftalık Focus dergisinin Almanya Maliye Bakanlığı uzmanlarına dayandırdığı haberinde, Brexit'in yıllık bütçeye ek yükünün altı ila yedi milyar euroyu bulacağının tahmin edildiği bildirildi.

Haberin ardından Cumartesi günü açıklama yapan Maliye Bakanlığı sözcüsü ise Brexit'in maliyetinin çok sayıda etkene bağlı olduğunu belirterek henüz kesin rakamlar telaffuz edilemeyeceğini söyledi.

Focus dergisinin haberinde, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB bütçesinde oluşacak 14 milyar euroluk açığın kapatılması için Almanya'ya düşen payın yanı sıra üye ülkelerin ödediği aidatlarda yapılan indirimlere son verilecek olmasının da gözönünde bulundurulduğu belirtildi.

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Brexit sonucunda Almanya'nın AB kasasına yılda 3 ila 3,5 milyar euro ek ödemede bulunacağını söylemişti. Oettinger, bu paranın Brexit nedeniyle bütçede oluşacak açığın kapatılmasının yanı sıra sınır koruma ve terörle mücadele gibi alanların finansmanında kullanılacağını belirtmişti.