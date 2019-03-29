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Brexit: Anlaşma bugün İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşma bugün parlamentoda üçüncü kez oylanacak.
Brexit: Anlaşma bugün İngiltere Parlamentosu'nda 3. kez oylanacak

Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un izniyle yapılacak oylamada, İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğini düzenleyen siyasi deklarasyon ise oylanmayacak.

Parlamento, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay ise 149 oy farkla reddetmişti.

Bercow, Parlamento tarafından reddedilen anlaşmanın "özünde bir değişiklik yapılmadan" tekrar oylanamayacağına hükmetmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada ise oylanacak olanın "yeni bir önerge" olduğunu söyledi.

Yasal olarak AB'den ayrılış tarihi 29 Mart yani bugün olarak öngörülüyordu.

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