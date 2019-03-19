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Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli

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Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmasına izin vermeyeceğini bildirdi.
Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli

 İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi.

Bercow, İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını aynı şekliyle bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İngiliz parlamento teamüllerine göre milletvekillerinin reddettiği bir önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle aynı dönem içinde bir kez daha oylanamayacağını vurgulayan Bercow, anlaşmanın ikinci kez oylanmasına izin verme gerekçesinin anlaşma metnine eklenen yeni belgeler olduğunu bildirdi.

Bunun konuyla ilgili ''son sözü'' olmadığını ifade eden Bercow, hükümetin anlaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi halinde oylamaya izin verebileceği sinyalini verdi.

Avam Kamarası, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmayı bu hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde parlamentoya bir kez daha sunmaya hazırlanıyordu.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması gerekiyor.

İngiltere'nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde Brexit tarihini erteleme talebinde bulunması bekleniyor. 

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