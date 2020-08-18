  • BIST 1.098
  • Altın 476,454
  • Dolar 7,3664
  • Euro 8,7696
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor, anlaşmak için 7 haftaları var

» »
İngiltere ve AB Brexit sonrası anlaşmaya varabilmek için yeniden masaya oturuyor, bir sonuca ulaşabilmeleri için 7 haftaları var.
Brexit görüşmeleri yeniden başlıyor, anlaşmak için 7 haftaları var

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Mart ayından beri kendilerini oyalayan ve geleceklerini belirleyecek olan anlaşmaya varmaları için 7 haftaları var.

Karşılıklı görüşmeler Salı günü Brüksel’de başlayacak. Başbakan Boris Johnson’ın baş müzakerecisi David Frost ile Avrupalı mevkidaşı Michel Barnier, akşam yemeğinde anlaşmaya nasıl varılabileceğini tartışacaklar.

Sonrasında iki taraftan da 50 kadar yetkili Çarşamba ve Perşembe günü, Cuma sabahı liderlerin toplantısından önce, teknik detaylar üzerinde çalışacaklar.

İki taraf da, son tarih olan 2 Ekim'e ulaşmadan anlaşmaya varmak istiyorlar ama taraflar geri adım atmıyor. İki bloktan yetkililere göre, herkes diğerinin göz kırpması için bekliyor.

Yukarıdaki bilgiler üzerine konuşan bir AB yetkilisi, bu hafta çok önemli bir gelişme olmayacağını belirtti. Başbakan Johnson’ın sözcüsü Jamie Davies, Londra’da Pazartesi günü basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada, “Bizim beklentilerimiz anlaşmanın Eylül ayında gerçekleşebileceği yönünde” dedi.

Eğer Brexit sonrası geçiş aşaması kapsamında 31 Aralık’a kadar anlaşmaya varılamazsa, tüketiciler nesiller sonra ilk defa kotalar ve gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de bilerek öksüren futbolcu kart görecek04 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Mektubu04 Ağustos 2020 Salı 13:23
  • İngiltere'de kasten öksüren futbolcuya kart geliyor04 Ağustos 2020 Salı 10:34
  • İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı04 Ağustos 2020 Salı 10:19
  • İngiliz milletvekili tecavüzle suçlanıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:27
  • İngiltere'den Covid-19'a Hızlı Sonuç Veren İki Test03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:06
  • Koronavirüs: İngiltere’de haftada 3 gün lokantalarda hesabın yarısını devlet ödeyecek03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:35
  • Britanya, Kıbrıs Sorununa Destekte Bulunduğunu Açıkladı03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:18
  • İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor02 Ağustos 2020 Pazar 18:18
  • Britanya'da 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir02 Ağustos 2020 Pazar 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti