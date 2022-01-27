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Brexit, Güney Kıbrıs İle İngiltere Arasındaki Ticari İlişkileri Olumsuz Etkiledi

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Brexit, Güney Kıbrıs İle İngiltere Arasındaki Ticari İlişkileri Olumsuz Etkiledi
Brexit, Güney Kıbrıs İle İngiltere Arasındaki Ticari İlişkileri Olumsuz Etkiledi

Brexit’in Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilediği bildirildi.


Alithia gazetesi, “Financial Media Way FMW” tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıda Brexit’in Güney Kıbrıs üzerindeki etkilerinin irdelendiğini ve Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Genel Sekreter Vekili Leonidas Pashalidis’in konuyla ilgili konuşma yaptığını yazdı.


Habere göre, Pashalidis, 2020-2021 yıllarında Güney Kıbrıs’ın İngiltere’den yaptığı ithalatın, 2019-2020 yıllarına kıyasla yüzde 43 oranında azaldığını; rakamsal olarak da 431 milyon Euro’luk ithalat ise 246 milyon Euro’da kaldı.


Rum ithalatçıların farklı AB ülkelerine yöneldiğini belirten Pashalidis, İtalya’dan ithalatın yüzde 44, Hollanda’dan ithalatın da yüzde 18 oranında artış gösterdiğini kaydetti.


Pashalidis, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’ye yaptığı ihracat oranlarında ise çok büyük bir değişiklik olmadığını ifade etti.

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