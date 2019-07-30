  • BIST 102.523
  • Altın 255,259
  • Dolar 5,5583
  • Euro 6,1972
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti

» »
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın, 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) gerekirse anlaşma olmadan ayrılmakta ısrarlı olduklarını söylemesi sonrası İngiliz Sterlini'nde değer kaybı sürüyor.
Brexit: İngiliz Sterlini bir ayda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybetti

Sterlin/Dolar kuru 1,22'nin, Sterlin/Euro kuru 1,10'un, Sterlin/TL kuru 6,80'in altına indi.

Sterlin'in dolar karşısında bir aylık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,5.

Sterlin/Dolar kuru 1,2152 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere'nin AB üyeliğinin oylandığı 23 Haziran 2016'daki Brexit referandumu öncesi Sterlin/Dolar kuru 1,48'di.

'AB'den anlaşma olmadan ayrılma artık çok gerçek bir olasılık'

İngiltere'de geçen hafta Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen ve ülkenin yeni başbakanı olan Boris Johnson, kampanyası süresince göreve gelmesi halinde AB'den 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan ayrılacaklarını söylemişti.

Boris Johnson, göreve seçildikten sonra da AB'den anlaşma olmadan ayrılmanın "artık çok gerçek bir olasılık" haline geldiğini vurguluyor.

Diğer hükümet yetkililerinden de benzer açıklamalar geliyor.

İngiltere'de Pazartesi günü Başbakanlık sözcülerinden biri, eski başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı ancak parlamentoda 3 kez reddedilen anlaşmanın İrlanda sınırı sorunuyla ilgili "backstop" düzenlemesinin iptalini talep etmiş, aksi halde AB ile yeniden müzakere sürecine girilmeyeceğini kaydetmişti.

Sözcü, AB'nin İngiltere ile yeniden müzakere yapmak istemediğini vurgulayarak, "31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağımızı ve Brexit'in bu şekilde gerçekleşeceğini varsaymamız gerekiyor" demişti.

Backstop nedir?

"Backstop" esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

İrlanda adasındaki çatışmalara son veren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir ekonomik pazarda yer almasını; sınırın iki tarafında serbest yaşamı, dolaşımı ve çalışmayı sağladı. Zira Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti AB üyesiydi. Ancak Brexit ile beraber bu durum noktalanacağından; hem İngiltere hükümetini hem AB'yi hem İrlanda Cumhuriyeti'ni hem de Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları tatmin edecek bir formülün bulunması gerekiyor. Brexit sürecinin bugün itibarıyla çeşitli senaryolara açık olmasının en önemli nedeni de bu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson'ın karşı çıkmadığı 'İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması' halinde ne olur?24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  • Boris Johnson,Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu23 Temmuz 2019 Salı 16:25
  • Trump'tan Johnson'a tebrik.. "Muhteşem olacak"23 Temmuz 2019 Salı 15:06
  • Son Dakika: İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson23 Temmuz 2019 Salı 14:12
  • Boris Johnson: İngiltere'de Muhafazakar Parti liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçti23 Temmuz 2019 Salı 14:11
  • Britanya'da bir istifa daha22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
  • Boris Johnson: Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının yüzyıllarca gerisinde kaldı16 Temmuz 2019 Salı 10:04
  • Formula 1 Ferrari aracından 2 kaçak göçmen çıktı12 Temmuz 2019 Cuma 12:43
  • İngilizler anlaşmasız Brexit'e karşı yiyecek ve ilaç depoluyor11 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
  • British Airways'e kişisel bilgilerin ihlali nedeniyle 230 milyon dolar rekor ceza verildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti