Brexit: İngiltere hükümetinde 21. istifa

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Leadsom, istifa gerekçelerini dört madde halinde sıraladı. May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı ve parlamentoya sunmaya hazırlandığı anlaşmayla 'tamamen bağımsız bir Birleşik Krallık' olamayacaklarını savunan Leadsom, ikinci bir Brexit referandumunun da 'tehlikeli bir şekilde bölücü' olacağı yorumunu yaptı.

Leadsom, Brexit ile ilgili teklif ve önerilerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için kabinenin önüne getirilmediğini ifade ederek May'i eleştirdi.

Leadsom, 2016'daki Brexit referandumundan Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı çıkması sonrası David Cameron'ın istifasıyla boşalan başbakanlık görevine talip olmuş ancak daha sonra May'in başbakanlığının önünü açmak için yarıştan çekilmişti.

Times gazetesi ise Başbakan May'in, kabinesinin yeni Brexit anlaşmasına karşı çıkması sebebiyle yarın istifa etmeye hazırlandığını öne sürdü.

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH