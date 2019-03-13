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Brexit: İngiltere Parlamentosu AB'den anlaşma olmadan ayrılmamayı öngören kararı kabul etti

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı dün akşam ikinci kez reddeden Parlamento bugün anlaşma olmadan üyelikten ayrılmama yönündeki hükümet kararını kabul etti.
Brexit: İngiltere Parlamentosu AB'den anlaşma olmadan ayrılmamayı öngören kararı kabul etti

Karar, 278'e karşı 321 oyla alındı.

İngiltere Parlamentosu'nda yarın bir oylama daha yapılacak. Bu oylamada milletvekillerine, Brexit'in ertelenmesini isteyip istemedikleri sorulacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu sonuçla birlikte Brexit'in şu anda öngörülen 29 Mart 2019'dan daha ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini söyledi.

May, "Bu erteleme, İngiltere'nin Mayıs 2019'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağı anlamına geliyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum ama parlamento verdiği kararların sorumluluğunu almalı" dedi.

Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de bu kararla anlaşma olmadan AB'den çıkılmayacağının teyit edildiğini belirterek, May'e parlamentodaki diğer partilerle görüşmesi ve uzlaşmaya dayanan bir anlaşma yapması çağrısında bulundu.

Corbyn, "Gelinen noktada, parlamento durumun kontrolünü eline almalıdır" dedi.

İki önergeden biri kabul edildi, biri reddedildi

Milletvekilleri daha erken saatlerde söz konusu kararla ilgili iki önergeyi daha oyladı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Caroline Spelman'ın, çeşitli partilerden milletvekillerinin de desteklediği önergesi, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin her durumda devre dışı bırakılmasını öngören kararı 308'e karşı 312 oyla kabul edildi.

Muhafazakar Parti'den Damian Green tarafından sunulan diğer önergede ise hükümete, AB'den anlaşma olmadan ayrılmaya yönelik hazırlıkların tamamlanması için Brexit'i 29 Mart'tan 22 Mayıs'a kadar ertelemesi çağrısı yapılıyordu. Ancak bu önerge 164'e karşı 374 oyla reddedild.

Söz konusu önergeler bağlayıcı değil ancak parlamentonun tutumunun bir beyanı olmasından dolayı siyasi önem taşıyor.

İngiltere Parlamentosu Ocak ayında 230 oy farkla (202'ye karşı 432 oyla) reddettiği Brexit anlaşmasına dün de 149 oy farkla (242'ye karşı 391 oyla) "Hayır" demişti.

Başbakan May oyunu açıkladı

May, sabah saatlerinde kabine toplantısı yaparak, bakanlarla son gelişmeleri değerlendirdi.

May, oylama öncesi parlamentodaki oturum sırasında Corbyn'in sorusu üzerine kendisinin İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmaması yönünde oy kullanacağını söylemişti.

Corbyn ise May'in "dümensiz bir hükümetin başında olduğunu" belirtmiş ve Başbakanı ülkeyi büyük bir ulusal krize sürüklemekle suçlamıştı.

İngiltere'de Başbakan May'in bir aşamada Brexit anlaşmasının Parlamento'da üçüncü kez oylanmasını isteyebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Barnier: Risk hiç bu kadar fazla olmamıştı

AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan ayrılma riskinin hiç bu kadar fazla olmadığını söyledi.

Michel Barnier, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere'deki son oylamanın Brexit sürecinde belirsizliği artırdığını belirtti.

Barnier, İngiltere'de milletvekillerinin reddettiği anlaşmanın, Brexit'in düzenli bir şekilde tamamlanması için masadaki tek metin olduğunu kaydetti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise İngiltere Parlamentosu'ndan, AB'den anlaşma olmadan ayrılma seçeneğini reddetmesini istedi.

Öte yandan, İngiliz hükümeti de ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılması halinde alacağı bazı önlemleri kamuoyuna açıkladı.

Bu durumda AB ülkelerinden gelecek bazı mallara ilk kez gümrük vergisi uygulanacak.

Söz konusu maller arasında et ve bazı süt ürünleri de var.

AB dışından gelecek birçok ürüne yönelik gümrük vergisi ise azaltılacak.

Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nden Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'ya sokulacak mallar içinse sınırda herhangi bir kontrolün yapılmayacağı açıklandı.

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