Brexit: İşçi Partisi lideri Corbyn yeni referandum istedi, anlaşmasız ayrılığa karşı AB'de kalmayı savunacağını açıkladı

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, anlaşmasız Brexit veya Muhafazakar Parti'nin "zarar verici Brexit anlaşmasına" karşı yeni bir referandum düzenlenmesi gerektiğini, İşçi Partisi'nin bu seçeneklere karşı AB'de kalmayı savunacağını açıkladı.

Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından seçilecek yeni başbakanın da AB ile vardığı anlaşmayı halka sorması gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi içindeki AB yanlıları, Jeremy Corbyn'in bu yönde bir açıklama yapmasını talep ediyordu.

Corbyn, bugün parti üyelerine gönderdiği mektupta "Ülkenin bir sonraki başbakanı kim olursa olsun, AB ile varacağı anlaşmayı veya anlaşmasız Brexit'i halk oyuna sunacak özgüvene sahip olmalı" dedi ve ekledi:

"Bu durumda İşçi Partisi'nin anlaşmasız Brexit veya Muhafazakar Parti'nin ekonomiyi ve istihdamı korumayan bir Brexit anlaşmasına karşı Avrupa Birliği'nde kalmayı savunacağını açık bir şekilde söylemek isterim."

Daha iyi bir Brexit anlaşması vadetmişti

Corbyn'in mektubunda, erken seçimde iktidara gelmeleri durumunda ne yapacaklarına dair bir vaat yer almadı.

Corbyn Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada iktidara gelince daha iyi bir Brexit anlaşması için müzakere etmek istediklerini, ikinci referandum ihtimalinin uzak olduğunu söylemişti.

Daha önce seçmenleri tarafından da Brexit konusunda net bir tutum almamakla eleştirilen İşçi Partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük oy kaybetmiş, AB'de kalma yanlısı Liberal Demokratlar ve Yeşiller oylarını artırmıştı.

İşçi Partisi'ni destekleyen en büyük beş sendika, Corbyn'in böyle bir açıklama yapması için çağrılarda bulunuyordu. Sendikalar İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda AB ile varacağı anlaşmanın da oylanması gerektiğini savunuyor.