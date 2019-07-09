  • BIST 97.112
  • Altın 255,684
  • Dolar 5,7132
  • Euro 6,3933
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Brexit: İşçi Partisi lideri Corbyn yeni referandum istedi, anlaşmasız ayrılığa karşı AB'de kalmayı savunacağını açıkladı

» »
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, anlaşmasız Brexit veya Muhafazakar Parti'nin "zarar verici Brexit anlaşmasına" karşı yeni bir referandum düzenlenmesi gerektiğini, İşçi Partisi'nin bu seçeneklere karşı AB'de kalmayı savunacağını açıkladı.
Brexit: İşçi Partisi lideri Corbyn yeni referandum istedi, anlaşmasız ayrılığa karşı AB'de kalmayı savunacağını açıkladı

Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasının ardından seçilecek yeni başbakanın da AB ile vardığı anlaşmayı halka sorması gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi içindeki AB yanlıları, Jeremy Corbyn'in bu yönde bir açıklama yapmasını talep ediyordu.

Corbyn, bugün parti üyelerine gönderdiği mektupta "Ülkenin bir sonraki başbakanı kim olursa olsun, AB ile varacağı anlaşmayı veya anlaşmasız Brexit'i halk oyuna sunacak özgüvene sahip olmalı" dedi ve ekledi:

"Bu durumda İşçi Partisi'nin anlaşmasız Brexit veya Muhafazakar Parti'nin ekonomiyi ve istihdamı korumayan bir Brexit anlaşmasına karşı Avrupa Birliği'nde kalmayı savunacağını açık bir şekilde söylemek isterim."

Daha iyi bir Brexit anlaşması vadetmişti

Corbyn'in mektubunda, erken seçimde iktidara gelmeleri durumunda ne yapacaklarına dair bir vaat yer almadı.

Corbyn Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada iktidara gelince daha iyi bir Brexit anlaşması için müzakere etmek istediklerini, ikinci referandum ihtimalinin uzak olduğunu söylemişti.

Daha önce seçmenleri tarafından da Brexit konusunda net bir tutum almamakla eleştirilen İşçi Partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük oy kaybetmiş, AB'de kalma yanlısı Liberal Demokratlar ve Yeşiller oylarını artırmıştı.

İşçi Partisi'ni destekleyen en büyük beş sendika, Corbyn'in böyle bir açıklama yapması için çağrılarda bulunuyordu. Sendikalar İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda AB ile varacağı anlaşmanın da oylanması gerektiğini savunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'deki golf turnuvası tepki çekti: 30 'çok seksi ve çıplak kadın' ile 300 litre bedava içki vaadi26 Haziran 2019 Çarşamba 12:45
  • Londra’da 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali yapıldı25 Haziran 2019 Salı 11:09
  • Bağrışmaların ardından Boris Johnson'ın evine polis çağırıldı22 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
  • Bağrışmaların ardından Boris Johnson'ın evine polis çağırıldı22 Haziran 2019 Cumartesi 13:58
  • İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ya da Jeremy Hunt olacak20 Haziran 2019 Perşembe 23:59
  • Muhafazakar Parti'nin lider adayı Boris Johnson ikinci turda da ilk sırada19 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
  • Prens Philip de torununu Meghan Markle konusunda uyarmış: Meghan ile eğlenilir, evlenilmez17 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
  • Boris Johnson: AB'den anlaşmasız çıkışın felaket olacağı iddiası doğru değil14 Haziran 2019 Cuma 18:35
  • İngiltere'den Assange’ın ABD’ye iadesine onay13 Haziran 2019 Perşembe 15:57
  • Muhafazakar Parti'de ilk turun galibi Boris Johnson13 Haziran 2019 Perşembe 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti