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‘Brexit konusunda güneyde endişe hakim’

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İngiltere’nin binlerce Kıbrıslı öğrenci ve çalışanın geleneksel anlamda gittiği bir yer olmasına bağlı olarak, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmasının eğitim ve kültür konularına olası etkileri konusunda, endişe hakim.
‘Brexit konusunda güneyde endişe hakim’

İngiltere’nin binlerce Kıbrıslı öğrenci ve çalışanın geleneksel anlamda gittiği bir yer olmasına bağlı olarak, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmasının eğitim ve kültür konularına olası etkileri konusunda, Kıbrıs’ın güneyinde endişe ve kaygı hüküm sürdüğü ifade edildi.

Elindeki bilgilere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın olası etkileri kayda geçirdiğini yazan Haravgi gazetesi, eğitim alanının haricinde, kültür, spor ve gençlik alanlarının da etkileneceğini haberine ekledi.

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