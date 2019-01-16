Brexit krizi: Parlamento'da hükümet için güven oylaması yapılacak

İngiltere Parlamentosu bu günlerde üst üste tarihi oylamalara sahne oluyor.
Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını dün akşam reddeden Parlamento'da bugün de İngiliz hükümeti için güven oylaması yapılacak. Oylamanın KKTC saati ile 21:00'de yapılması bekleniyor.
İngiltere'de hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Parlamento'dan güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, erken seçime gidilecek.
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