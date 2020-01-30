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Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor

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Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor
Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor

Britanya'nın AB'den ayrılmasına geri sayım sürerken Kuzey İrlanda ve İskoçya AB'de kalmanın yollarını arıyor. Britanya'nın parçası olan iki bölgede bağımsızlık referandumu talepleri yeniden gündemde.

 

Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey İrlandalı üyesi Martina Anderson, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin yeniden birleşmesi için en kısa sürede referandum düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kuzey İrlanda'da İngiliz hakimiyetine karşı çıkan Sinn Fein partisinden Anderson, Kuzey İrlandalı seçmenin 2016'da Britanya'da yapılan Brexit referandumunda AB'den ayrılmayı onaylamadığına, ancak buna rağmen ayrılmanın gerçekleştiğine dikkat çekerek referandumun kaçınılmaz olduğunu savundu.

Brexit sonrasında Kuzey İrlanda'nın belirli alanlarda kademeli olarak AB kural ve düzenlemelerinin dışına çıkacağını belirten Anderson, "Bu ayrışma ne kadar ilerlerse, Kuzey'i İrlanda ile yeniden birleşme sonrasında AB'ye entegre etmek o kadar zor olacaktır" diye konuştu. AP üyesi, bu nedenle İrlanda ile birleşme referandumunun bir sonraki AP seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı öncesinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey İrlandalı seçmenler, 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 55,78 oranında AB'de kalınması yönünde oy kullanmıştı.

İrlanda'da 99 yıllık bölünmüşlük

Sinn Fein, geçmişte Kuzey İrlanda'nın Britanya'dan ayrılması için silahlı mücadele veren ve İngiltere'nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olarak kabul ediliyor. Kuzey İrlanda yaklaşık otuz yıl boyunca Britanya ile birlikten yana olan Protestanlar ve ayrılığı savunan Katolikler arasında mezhepsel çatışmaya sahne olmuş, 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile şiddet son bulmuştu.

İrlanda, 1921'den beri bölünmüş durumda. Britanya ordusuna karşı verilen savaş sonrasında ateşkes imzalanmış, İrlanda'da İngiliz hakimiyeti sona ererken, bağımsızlığı savunan Katoliklerin azınlıkta kaldığı bölüm, Kuzey İrlanda adı altında Britanya'da kalmıştı. Britanya'dan ayrılan İrlanda Cumhuriyeti 1972 yılından beri AB üyesi. Brexit sonrasında Kuzey İrlanda, AB ile kara sınırı bulunan tek bölge olacak.

İskoçya'da bağımsızlık referandumu talebi

Britanya sınırları içinde yer alan ve Brexit referandumunda AB'de kalınması yönünde oy kullanan İskoçlar da rahatsız. İskoçya bölge parlamentosunda dün yapılan oylamada 54'e karşı 64 milletvekili yeni bir bağımsızlık referandumu yapılmasından yana oy kullandı.

İskoçyalılar 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 62'lik çoğunlukla AB'de kalınmasını istemişti. İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda yüzde 55,3'lük çoğunluk Britanya'ya bağlı kalınmasından yana çıkmış, ancak bağımsızlık talepleri sona ermemişti.

 

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