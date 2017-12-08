'Brexit' pazarlığında ilk etap tamamlandı

AB ile İngiltere arasındaki 'boşanma' görüşmelerinin ilk etabı mutabakla tamamlandı. Ayrıntıların ele alınacağı ikinci tur görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit pazarlığında önemli ilerleme kaydedildi. Bütün tartışmalı konularda taraflar arasında mutabakat sağlandı. Böylece görüşmelerin yeni turu derhal başlatılabilecek. Yeni tur görüşmelerin konusu, AB ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması olacak.

İngiliz Brexit Bakanı David Davis, Cuma sabahı yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydettiklerini söyledi. Davis, "Daha önümüzde uzun bir yol var ancak Komisyon'un yeterli ilerleme sağlandığına kanaat getirmesinden son derece memnunum” dedi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon AB ortak pazarından ve gümrük birliğinden çıkılmamasının tek opsiyon olduğunu ve bir sonraki aşamaya geçilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Sturgeon, "Ancak şeytan ayrıntıda gizlendiğinden bundan sonraki görüşmeler çok çetin geçecek. Yine de Britanya'nın AB'de kalmasını tercih ederim” dedi.

Tusk: ‘Daha işin başındayız'

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Britanya'nın ayrılmasından sonra AB ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine daha fazla açıklık kazandırılmasını istedi. "Bu sabah yapılan görüşmeler İngiltere Başbakanı Theresa May açısından son derece başarılı geçti. Ancak asıl zorluk şimdi başlıyor. Bir ilişkiyi sonlandırmak zorsa, yeni bir ilişki kurmak daha zordur” dedi.

Tusk aynı zamanda Brexit görüşmelerinin bir sonraki aşamasının kolay geçeceğini sanmaması için Britanya'yı uyardı. Tusk, ayrılık müzakerelerinin ikinci turunda izlenecek yol haritasını AB devlet ve hükümet başkanlarına iletti. Tusk'ın önerileri zirve buluşmasının yapılacağı 15 Aralık'ta AB devlet ve hükümet başkanlarının onayına sunulacak.

AB Konseyi Başkanı Tusk ortaklığın sona ereceği 2019 yılından sonra da Gümrük Birliği ve Avrupa iç pazarında kalmak için Londra'nın geçiş süresi istemesiyle ilgili, "bunun da şartları olacağını" ve Britanya'nın geçiş süresinde de "A'dan Z'ye kadar Avrupa hukukuna bağlı kalmak zorunda olduğunu" söyledi.

AB, Avrupa iç pazarından ayrıldıktan sonra Birleşik Krallık'ın nasıl bir yol izleyeceğine de açıklık getirilmesini istiyor. Tusk, "yollar ayrıldıktan sonra da Britanya ile ticaret, terörizm ve uluslararası organize suçlarla mücadele, güvenlik, savunma ve dış politikada da işbirliğinin sürmesini arzuladıklarını" sözlerine ekledi. AB Konseyi Başkanı bütün bu konuları bir yıla sığdırmak zorunda olduklarını ve şimdiye kadar sağlanan ilerlemenin "işin kolay tarafı olduğunun unutulmaması gerektiğini" hatırlattı.

Görüşmeleri tıkayan konular aşıldı

AB karşıtı Nigel Farage, AB ile Britanya arasında görüş birliğine varılmasını ‘iyi haber' olarak niteledi. Britanya'nın AB'den ayrılması için yoğun kampanya yapan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski genel başkanı Farage, "artık aşağılanmanın yeni aşamasına geçilebileceğini" ifade etti.

Ortak açıklamada en çok tartışmaya yol açan üç konu üzerinde de mutabakat sağlandığı belirtildi. Britanya'nın ayrılmanın bedeli olarak ödeyeceği tazminat ile Britanya'da yaşayan AB vatandaşlarının hakları ve AB'den çıkılacağı 2019 yılından sonra serbest İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırın nasıl bir statüye kavuşturulacağı karara bağlandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Britanya'da yaşayan AB vatandaşları için bundan böyle de Avrupa Adalet Divanı'nın yetkili olacağını açıkladı.