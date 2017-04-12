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Brexit referandumuna "siber müdahale" iddiası

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Brexit referandumuna "siber müdahale" iddiası
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği iddia edildi.

Birleşik Krallık parlamentosunun Kamu Yönetimi Komisyonunun hazırladığı raporda, geçen yıl yapılan AB referandumu için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin ülke dışından kaynaklanan bir siber saldırıya uğramış olabileceği tespitine yer verildi.    

Seçmenlerin referandumda oy kullanabilmek için kayıt olduğu internet sitesi, son başvuru tarihinden bir gün önce hizmet dışı kalmıştı. Dönemin Başbakanı David Cameron’ın girişimiyle kayıt süresi uzatılırken, hükümet ve Seçim Komisyonu durumu "yoğun ilgiye bağlı bir arıza" olarak açıklamıştı.    

Parlamentonun Kamu Yönetimi Komisyonunun raporunda, hükümete, ülkede  gelecekte yapılacak seçimler ve referandumların güvenliğini temin için yeni bir Siber Güvenlik Merkezi kurulması çağrısında bulunuldu.    

Hükümetin "siber güvenlik" anlayışının da eleştirildiği raporda, "ABD ve Birleşik Krallık siber güvenliği çoğunlukla teknik bir konu olarak ve bilgisayar şebekeleri temelinde anlıyor.  Halbuki Rusya ve Çin, kitle psikolojisi anlayışına ve bireylerin manipülasyonuna dayalı bilişsel bir yaklaşım olarak kullanıyor." ifadeleri yer aldı.    

Yabancı ülkelerin Birleşik Krallık'taki seçimlere yönelik siber saldırılarla ülkedeki demokratik süreci etkileyebileceği uyarısında bulunulan raporda, "Siber saldırı kavramına salt teknik açıdan yaklaşmak ile dijital boyutu aşarak kamuoyunu etkileme açısından yaklaşmak arasındaki farkın, seçimlere ve referandumlara müdahale anlamında doğuracağı sonuçlar son derece açıktır." değerlendirmesi yapıldı.    

CAMERON HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ    

Raporda, AB referandumuna ilişkin geriye dönük değerlendirmelere de yer verildi. Cameron hükümetinin, ülkeyi, sonuçlarını hayata geçirmeye hazır olmadığı bir referanduma götürmekle suçlandığı raporda,  bundan sonraki hükümetlerin tartışmalı konularda referandum kararı almadan önce dikkatli olması gerektiği belirtildi.    

İskoçya’daki muhtemel bağımsızlık referandumuna da değinilen raporda, Brexit konusunda yapılan hatanın tekrarlanmaması ve bürokrasiden bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak çıkacak her sonucu hayata geçirmek için hazırlık yapması gerektiği uyarısında bulunuldu.    

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl haziran ayında yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Ülkeyi referanduma taşıyan ve referandum sürecinde AB’de kalmaktan yana kampanya yürüten dönemin başbakanı Cameron, Brexit sonucunun alınması üzerine istifasını sunmuştu.    

İskoçya'da bölgesel parlamento geçtiğimiz günlerde bölgesel hükümetin yeni bir bağımsızlık referandumu talebine destek vermişti. İskoçya Bölgesel Hükümeti, Londra'daki merkezi hükümetin iznine tabi olarak gerçekleşebilecek referandumu 2018 yılı sonu veya 2019 yılı başında yapmayı istiyor.     

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