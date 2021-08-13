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Brexit sonra İngilizler Güney'de yerel yönetim seçimlerinde oy kullanamayacak

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan İngilizlerin, Brexit’in ardından yerel yönetimler için seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacağı bildirildi.
Brexit sonra İngilizler Güney'de yerel yönetim seçimlerinde oy kullanamayacak

Güney Kıbrıs’ta yaşayan İngilizlerin, Brexit’in ardından yerel yönetimler için seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, başta ikili anlaşma gereği mütekabiliyet esasına dayalı farklı bir formül düşünüldüğünü; ancak Rum İçişleri Bakanlığı’na bağlı kaynaklara göre meselede ilerleme sağlanamadığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, konunun İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nda görüşülüp, Hukuk Dairesi’nden de konuyla ilgili görüş istendiğini kaydederken, Hukuk Dairesi’nin yanıtında, İngilizler için herhangi bir istisna olamayacağını, çünkü bunun Güney Kıbrıs’ta yaşayan üçüncü ülke vatandaşları için emsal teşkil edeceğini ifade ettiğini belirtti.

Haberde, böyle bir durumun Güney Kıbrıs için siyasi boyutları olabileceğinden, Güney Kıbrıs’ta yaşayan yaklaşık 5 bin İngiliz’in, seçme ve seçilme hakkının olamayacağı kaydedildi.

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