  • BIST 119.689
  • Altın 301,281
  • Dolar 5,9546
  • Euro 6,5546
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Brexit sonrası yüzbinlerce AB vatandaşı kaçak sayılabilir

» »
İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 2 gün kaldı. Ancak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ve AB ülkelerinde yaşayan İngilizlerin durumları hala belirsizliğini koruyor.
Brexit sonrası yüzbinlerce AB vatandaşı kaçak sayılabilir

İngiltere Cuma gece yarısı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmış olacak. Bu yeni durumun siyasi ve ekonomik etkileri olacağı gibi birçok AB ve İngiltere vatandaşının hayatı da etkilenecek.

İngiltere ve AB'nin Brexit'in ardından gelecekteki ilişkilerinin masaya yatırılacağı müzakere süreci 2020 yılı sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte İngiltere'ye seyahat eden veya İngiltere'de yaşayan 3,6 milyon AB vatandaşının durumu ile ilgili bir değişiklik olmayacak.

Ancak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları eğer henüz başvuruda bulunmadılarsa 2021 Haziran ayına kadar oturma izni almaları gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.

Başvuru süreci

Ancak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının lobi organizasyonu The3million, yüzbinlerce AB vatandaşının ya teknoloji konusundaki yetersizlikleri ya da Brexit'ten etkilendiklerini bilmedikleri için başvuru yapmayacağını belirtiliyor.

Bu durumdaki kişiler 2021 yılından itibaren ülkede kaçak olarak bulunuyor sayılacak. Ayrıca başvuru sürecinin maliyetli ve çetrefil olduğu belirtiliyor.

Başvuruların yapıldığı web sitesinin sürekli hata verdiği ve ülkede bulunulan süre ile ilgili herhangi fiziksel bir belge olmadığı için de başvuru sürecinin karmaşık olduğu belirtiliyor.

Bağlayıcılığı olmayan bir deklerasyonla İngiltere ve AB ülkeleri kısa süreli seyahat edenlerin vizesiz giriş yapmaları konusunda anlaşmıştı.

Almanya'da durum

Öte yandan AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşları ile ilgili de belirsizlikler söz konusu.

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde 12 yıldır 160 nüfuslu bir köyde belediye başkanlığı yapan ve 30 yıldır bu köyde yaşayan İngiliz vatandaşı Iain Macnab'in Brexit'in yürürlüğe girmesiyle cuma günü belediye başkanlığının düşeceği bildirildi. AB üyesi olmayan ülke vatandaşları bir AB ülkesinde siyasi bir görevde bulunamıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paris'te polis ve itfaiyeciler çatıştı28 Ocak 2020 Salı 22:19
  • Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor28 Ocak 2020 Salı 17:45
  • Sol Parti'den Alman hükümetine Gülen tepkisi28 Ocak 2020 Salı 16:18
  • Belçika, 'yabancı etkilerden korumak için' imamları kendi eğitecek26 Ocak 2020 Pazar 19:54
  • AB: Türkiye'ye mali yardım yapılmadığı eleştirileri asılsız25 Ocak 2020 Cumartesi 21:45
  • Merkel'den "AB yardımları devam edecek" mesajı24 Ocak 2020 Cuma 19:42
  • AB Başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı24 Ocak 2020 Cuma 14:52
  • Af Örgütü'nden Merkel'e Kavala çağrısı23 Ocak 2020 Perşembe 16:12
  • Almanya'da Combat 18 adlı neonazi grup yasaklandı23 Ocak 2020 Perşembe 12:51
  • 2019 Demokrasi Endeksi: Kıbrıs 34, Türkiye 110’uncu sırada22 Ocak 2020 Çarşamba 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti