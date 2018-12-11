Brexit sterlini vurdu!

İngiliz sterlini, euro karşısında 5 Eylül’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brexit’e ilişkin belirsizlikler sterlini baskı altında bırakıyor. Sterlin/euro paritesi bugün 1.1074’e kadar geriledi ve 3 aydan uzun bir sürenin en düşüğünü gördü. İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının yarın İngiliz parlamentosunda planlanan oylamasının ertelendiği iddia edildi. Konuya ilişkin May akşam saatlerinde bir açıklama yapacak.



Sterlin/TL en düşük 6.7341 lirayı ve en yüksek 6.7871 lirayı gördükten sonra 6.73– 6.74 lira aralığında işlem görüyor.

Dolar/TL 5,3985 seviyelerinden işlem görürken euro/TL ise 5,3985 seviyelerinde.