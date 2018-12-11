  • BIST 91.795
  • Altın 216,783
  • Dolar 5,3949
  • Euro 6,1386
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Brexit sterlini vurdu!

» »
İngiliz sterlini, euro karşısında 5 Eylül’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Brexit sterlini vurdu!

Brexit’e ilişkin belirsizlikler sterlini baskı altında bırakıyor. Sterlin/euro paritesi bugün 1.1074’e kadar geriledi ve 3 aydan uzun bir sürenin en düşüğünü gördü. İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının yarın İngiliz parlamentosunda planlanan oylamasının ertelendiği iddia edildi. Konuya ilişkin May akşam saatlerinde bir açıklama yapacak.
 

Sterlin/TL en düşük 6.7341 lirayı ve en yüksek 6.7871 lirayı gördükten sonra 6.73– 6.74 lira aralığında işlem görüyor.

Dolar/TL 5,3985 seviyelerinden işlem görürken euro/TL ise 5,3985 seviyelerinde.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar/TL Powell sonrası düşüşünü hızlandırdı29 Kasım 2018 Perşembe 10:07
  • Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları27 Kasım 2018 Salı 10:32
  • Dolar fiyatları 3.5 ayın en düşük seviyesinde26 Kasım 2018 Pazartesi 16:09
  • Dolarda 5 lira mümkün mü?25 Kasım 2018 Pazar 23:02
  • Dolar/TL son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi23 Kasım 2018 Cuma 10:26
  • Soğanın fiyatı göz yaşartıyor21 Kasım 2018 Çarşamba 12:01
  • Siper alın: "Eşine az rastlanır, sert bir ekonomik kriz geliyor"16 Kasım 2018 Cuma 14:23
  • Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.16 Kasım 2018 Cuma 09:50
  • Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Kasım dolar fiyatları )13 Kasım 2018 Salı 09:44
  • Dolar haftaya yükselişle başladı12 Kasım 2018 Pazartesi 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti