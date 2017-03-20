 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.394
  • Altın 143,749
  • Dolar 3,6293
  • Euro 3,9029
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Brexit süreci 29 Mart'ta başlıyor

» »
Brexit süreci 29 Mart'ta başlıyor
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit sürecini başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesini 29 Mart'ta işleteceği belirtildi.

May'in sözcüsü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma niyetini resmen ortaya koyacak maddenin işletilmesiyle ilgili planlarını AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un ofisi ile paylaştığını açıkladı.

Açıklamada, Başbakan May'in AB üyesi 27 ülkeye Brexit müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede başlamasını isteyeceği birer mektup yazacağı da vurgulandı.

İngiltere'nin 50'inci maddeyi resmen işletmesinden önce, ayrılma koşulları ve gelecekteki ilişkilerin nasıl şekillendirileceği müzakere edilemiyor.

Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere'nin Mart 2019'da birlikten çıkması bekleniyor.

May'in, 50'inci maddeyi resmen işletmesinin ardından parlamentoda da bir konuşma yapması bekleniyor.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda Britanya seçmeninin yüzde 51,9'u, AB'den çıkma yönünde oy kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Schulz yüzde 100’le genel başkan20 Mart 2017 Pazartesi 09:05
  • Çanakkale şehitleri Fransa'da anıldı20 Mart 2017 Pazartesi 09:03
  • Londra'da Suriye yürüyüşü19 Mart 2017 Pazar 11:26
  • Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı...19 Mart 2017 Pazar 11:04
  • Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırgan vuruldu18 Mart 2017 Cumartesi 12:54
  • Paris'te havalimanında silah sesleri18 Mart 2017 Cumartesi 12:10
  • Çanakkale Şehitleri Bakü'de anıldı18 Mart 2017 Cumartesi 10:27
  • Gauck görevine veda etti18 Mart 2017 Cumartesi 09:01
  • Gabriel: Türkiye sözünü tutmadı18 Mart 2017 Cumartesi 09:00
  • Bulgaristan: Türkiye'nin seçimimizi etkilememesi için önlem alıyoruz18 Mart 2017 Cumartesi 08:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti