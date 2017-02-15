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Brexıt Yasası Lordlar kamarasından dönebilir

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Brexıt Yasası Lordlar kamarasından dönebilir
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından (Brexit) sorumlu bakanı David Davis, sürecin başlatılması yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın Lord Kamarasından dönebileceğinin sinyalini verdi.

BREXIT BAKANI DAVİS: "(BREXIT SÜRECİNİ BAŞLATMA YEKİSİNİ HÜKÜMETE DEVREDEN) YASANIN BİR O KANADA BİR BU KANADA GİDİP GELDİĞİNİ GÖRECEĞİZ. ANCAK KONUNUN ZAMANINDA, MART AYI BİTMEDEN ÇÖZÜME KAVUŞMASINI BEKLİYORUM"

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasından (Brexit) sorumlu bakanı David Davis, sürecin başlatılması yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın Lord Kamarasından dönebileceğinin sinyalini verdi.

Resmi temaslar için bulunduğu İsveç’te bu ülkenin AB Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Davis, Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesi yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasından dönebileceğini ancak bunun hükümetin Brexit takvimi etkilemeyeceğini söyledi.

Yasa, iki kanatlı İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında geçen hafta oylanmış ve yeterli desteği bularak Lordlar Kamarasına sevk edilmişti.

"Üst kanadın inceleme görevini yerine getireceğini düşünüyorum, yasanın bir o kanada bir bu kanada gidip geldiğini göreceğiz" ifadesini kullanan Davis, "Ancak konunun zamanında, mart ayı bitmeden çözüme kavuşmasını bekliyorum" dedi.

Davis, yetki devri yasasının hükümetin 9 Martta toplancak AB liderler zirvesinde süreci başlatmasına elverecek bir zamana yetişemeyebileceğini ancak hükümetin ilan edilmiş takviminin zaten bunun mart ayının sonundan önce işletilmesini öngördüğünü kaydetti.

İsveçli bakan Linde de İngiltere’deki AB vatandaşlarının Brexit sonrasındaki haklarıyla ilgili kaygılarını dile getirerek, İngiltere’de yaklaşık 100 bin İsveçli’nin, İsveç’te de yaklaşık 30 bin İngiltere vatandaşının yaşadığını hatırlattı. Linde, bu konunun Brexit sürecinde pazarlık kozu olarak kullanılmamasını istedi.

BREXIT TAKVİMİ

Seçimle gelen Avam Kamarasının aksine, Lordlar Kamarasının üyeleri ömür boyu görevde kalıyor. Bu nedenle iktidardaki Muhafazakâr Parti Lordlar Kamarasında çoğunluğa sahip değil.

Lordlar Kamarasında yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin yeniden Avam Kamarasına gönderilecek ve görüşülüp oylanarak lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

Lordların onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük için kraliçeye sunulacak.

İngiliz hükümeti AB ile varılacak Brexit anlaşmasını imzadan önce parlamentonun onayına sunma sözü verdi.

Hükümet yasanın en geç 7 Mart'ta yürürlüğe girmesini hedefliyordu. Böylece Başbakan Theresa May, 9-10 Mart'ta Brüksel'deki AB zirvesinde 50. maddenin işletilmesi için resmi bildirimini yapabilecekti. May, daha önce ise 50. maddenin mart sonundan önce işletileceğini vaat etmişti.

50. maddenin işletilmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallıkta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

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